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В Минцфиры назвали сроки переоформления сертификатов перенесших COVID-19

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Автоматическое продление сертификатов переболевших коронавирусом до года на портале госуслуг завершится в ближайшие дни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство цифрового развития.

26 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что действие COVID-сертификата будет продлено для всех россиян, которые переболели коронавирусом в течение последнего года: документ будет действителен год вместо полугода.

16 ноября Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19: QR-коды людей, которые заболели COVID-19 после получения сертификата о вакцинации, аннулируются, вместо них будут действовать QR-коды, подтверждающие перенесение заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных