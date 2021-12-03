В Минцфиры назвали сроки переоформления сертификатов перенесших COVID-19
Автоматическое продление сертификатов переболевших коронавирусом до года на портале госуслуг завершится в ближайшие дни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство цифрового развития.
26 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что действие COVID-сертификата будет продлено для всех россиян, которые переболели коронавирусом в течение последнего года: документ будет действителен год вместо полугода.
16 ноября Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19: QR-коды людей, которые заболели COVID-19 после получения сертификата о вакцинации, аннулируются, вместо них будут действовать QR-коды, подтверждающие перенесение заболевания.