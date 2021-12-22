Суд в Санкт-Петербурге оставил блогера Хованского под арестом
Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляции на продление ареста блогера Юрия Хованского, говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Хованского обвиняют в оправдании терроризма и призывах к нему. Он останется под арестом до 8 января 2022 г.
Во время заседания суда блогер заявил, что все доводы следователя голословны, а его вина не доказана. Хованский добавил, что срок давности по его делу истек, скрываться он не собирается и имеет регистрацию и место жительства в Санкт-Петербурге. Блогер попросил перевести его под домашний арест или избрать другую, более мягкую меру пресечения. Его адвокаты отметили, что в постановлении о продлении ареста все изложено абстрактно и не дана оценка доводам защиты.
Хованского задержали в начале июня по подозрению в оправдании и призывах к терроризму из-за его песни про «Норд-Ост» — в ней он употреблял нецензурные выражения по отношению к детям — жертвам теракта на Дубровке в 2002 г. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По мнению следствия, трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».
Хованский частично признал вину. Его адвокат рассказала, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на Youtube», а также за что-либо агитировать. 10 августа Росфинмониторинг внес его в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.