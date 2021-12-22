Суд в Санкт-Петербурге оставил блогера Хованского под арестом

Во время заседания суда блогер заявил, что все доводы следователя голословны, а его вина не доказана. Хованский добавил, что срок давности по его делу истек, скрываться он не собирается и имеет регистрацию и место жительства в Санкт-Петербурге. Блогер попросил перевести его под домашний арест или избрать другую, более мягкую меру пресечения. Его адвокаты отметили, что в постановлении о продлении ареста все изложено абстрактно и не дана оценка доводам защиты.