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Суд в Санкт-Петербурге оставил блогера Хованского под арестом

Ведомости

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляции на продление ареста блогера Юрия Хованского, говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Хованского обвиняют в оправдании терроризма и призывах к нему. Он останется под арестом до 8 января 2022 г.

Во время заседания суда блогер заявил, что все доводы следователя голословны, а его вина не доказана. Хованский добавил, что срок давности по его делу истек, скрываться он не собирается и имеет регистрацию и место жительства в Санкт-Петербурге. Блогер попросил перевести его под домашний арест или избрать другую, более мягкую меру пресечения. Его адвокаты отметили, что в постановлении о продлении ареста все изложено абстрактно и не дана оценка доводам защиты.

Хованского задержали в начале июня по подозрению в оправдании и призывах к терроризму из-за его песни про «Норд-Ост» — в ней он употреблял нецензурные выражения по отношению к детям — жертвам теракта на Дубровке в 2002 г. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По мнению следствия, трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».

Хованский частично признал вину. Его адвокат рассказала, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на Youtube», а также за что-либо агитировать. 10 августа Росфинмониторинг внес его в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных