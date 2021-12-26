В Башкирии в результате аварии с 30 автомобилями погиб один человек
Массовое ДТП произошло днем в воскресенье в Башкирии на 49 км автодороги Уфа — Оренбург: на трассе столкнулись более 30 автомобилей. В результате аварии погиб один человек. На место происшествия выехал прокурор района, проводится проверка, сообщили в ведомстве.
Авария произошла 26 декабря в полдень на фоне неблагоприятных погодных условий. МЧС республики накануне объявило штормовое предупреждение: синоптики прогнозировали усиление ветра до 20-25 м/c, метель и сильный снег. В ведомстве предупредили о снежных заносах на дорогах и ухудшении видимости.
В результате аварии на трассе один человек погиб, еще пятеро пострадали. Прокуратура Кармаскалинского района проводит проверку, при наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.
«Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о дорогах и дорожной деятельности, в том числе ГИБДД, балансодержателем участка федеральной трассы и дорожной службой», — говорится в сообщении.