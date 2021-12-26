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Общество

В Башкирии в результате аварии с 30 автомобилями погиб один человек

Ведомости

Массовое ДТП произошло днем в воскресенье в Башкирии на 49 км автодороги Уфа — Оренбург: на трассе столкнулись более 30 автомобилей. В результате аварии погиб один человек. На место происшествия выехал прокурор района, проводится проверка, сообщили в ведомстве.

Авария произошла 26 декабря в полдень на фоне неблагоприятных погодных условий. МЧС республики накануне объявило штормовое предупреждение: синоптики прогнозировали усиление ветра до 20-25 м/c, метель и сильный снег. В ведомстве предупредили о снежных заносах на дорогах и ухудшении видимости.

В результате аварии на трассе один человек погиб, еще пятеро пострадали. Прокуратура Кармаскалинского района проводит проверку, при наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

«Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о дорогах и дорожной деятельности, в том числе ГИБДД, балансодержателем участка федеральной трассы и дорожной службой», — говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных