В Башкирии в результате аварии с 30 автомобилями погиб один человек

Массовое ДТП произошло днем в воскресенье в Башкирии на 49 км автодороги Уфа — Оренбург: на трассе столкнулись более 30 автомобилей. В результате аварии погиб один человек. На место происшествия выехал прокурор района, проводится проверка, сообщили в ведомстве.