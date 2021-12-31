Скворцова назвала сроки регистрации новой вакцины от коронавируса «Конвасэл»

«Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», — сказала она.