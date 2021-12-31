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Скворцова назвала сроки регистрации новой вакцины от коронавируса «Конвасэл»

Ведомости

Новая отечественная вакцина от коронавируса «Конвасэл» может получить регистрацию до конца I квартала 2022 г., сказала в интервью телеканалу «Россия 24» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», — сказала она.

Вакцина «Конвасэл» была создана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2. Препарат направлен на формирование клеточного иммунитета у привитого. ФМБА получил от Минздрава разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний «Конвасэла» 19 июля этого года. Отмечалось, что в исследовании задействованы 200 добровольцев 18-60 лет.

Первой отечественной вакциной от коронавируса стал «Спутник V», получивший регистрацию первым в мире — 11 августа 2020 г. После него зарегистрированы были также «Эпиваккорона», «Ковивак», «Эпиваккорона-Н» и «Спутник-М» для подростков. «Спутник V» позже создали в назальной форме.

Вчера оперштаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,8%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 78,7 млн граждан, из них обе — более 74,5 млн человек. При этом правительство страны нацелено достичь коллективного иммунитета минимум в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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