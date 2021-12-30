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Препарат на основе плазмы переболевших COVID-19 получил регистрацию

Ведомости

Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение препарату для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин», который создан на основе плазмы переболевших и содержит антитела к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха», лекарство разработал входящий в госкорпорацию холдинг «Нацимбио».

Препарат успешно прошел две фазы клинических испытаний, отметили в компании. По их итогам у семи из десяти пациентов наблюдалось снижение риска перехода заболевания в более тяжелую форму. Препарат, по данным компании, можно применять против существующих и циркулирующих штаммов коронавируса.

По данным оперштаба на 29 декабря, за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,5 млн россиян. Из них 9,4 выздоровели, 307 022 умерли. Уровень коллективного иммунитета в стране к 28 декабря составлял 61,1%, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Первую прививку от COVID-19 сделали около 78 млн граждан, уточнил тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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