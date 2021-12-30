Препарат на основе плазмы переболевших COVID-19 получил регистрацию
Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение препарату для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин», который создан на основе плазмы переболевших и содержит антитела к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха», лекарство разработал входящий в госкорпорацию холдинг «Нацимбио».
Препарат успешно прошел две фазы клинических испытаний, отметили в компании. По их итогам у семи из десяти пациентов наблюдалось снижение риска перехода заболевания в более тяжелую форму. Препарат, по данным компании, можно применять против существующих и циркулирующих штаммов коронавируса.
По данным оперштаба на 29 декабря, за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,5 млн россиян. Из них 9,4 выздоровели, 307 022 умерли. Уровень коллективного иммунитета в стране к 28 декабря составлял 61,1%, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Первую прививку от COVID-19 сделали около 78 млн граждан, уточнил тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко.