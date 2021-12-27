В России может появиться первый южнокорейский препарат от коронавируса

Корейские лекарства пока не используются в лечении коронавируса в России, сказал Шуляк: они в целом редко представлены на отечественном рынке. Перспективы нафабеллтана будут зависеть от результатов третьей фазы, говорит Шуляк. По его мнению, барьеров для вывода иностранных препаратов от коронавируса в России практически нет. Но для вывода на рынок важно, какую стоимость установит производитель. Ее регулирует Федеральная антимонопольная служба: цена не должна быть завышенной по сравнению с другими странами, где продается препарат.