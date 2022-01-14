Силуанов оценил обсуждаемые в США санкции против РФ
Российская экономика выдержит возможные новые санкции, которые сейчас обсуждаются в США, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
«Речь идет о долге. Нам говорят о том, что ограничение на вторичное размещение наших долговых бумаг — это неприятно, конечно, но решаемо в рамках тех наших финансовых институтов, которые у нас работают. Я думаю, что они справятся в случае возникновения таких рисков», — сказал Силуанов.
«В целом мы выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело», — добавил министр.
12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. По данным The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена поддерживает документ.