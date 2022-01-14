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Силуанов оценил обсуждаемые в США санкции против РФ

Ведомости

Российская экономика выдержит возможные новые санкции, которые сейчас обсуждаются в США, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«Речь идет о долге. Нам говорят о том, что ограничение на вторичное размещение наших долговых бумаг — это неприятно, конечно, но решаемо в рамках тех наших финансовых институтов, которые у нас работают. Я думаю, что они справятся в случае возникновения таких рисков», — сказал Силуанов.

«В целом мы выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело», — добавил министр.

12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. По данным The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена поддерживает документ.

Ранее по теме: Bloomberg узнал об обсуждении санкций против России в случае госпереворота на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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