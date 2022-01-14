Силуанов оценил обсуждаемые в США санкции против РФ

«Речь идет о долге. Нам говорят о том, что ограничение на вторичное размещение наших долговых бумаг — это неприятно, конечно, но решаемо в рамках тех наших финансовых институтов, которые у нас работают. Я думаю, что они справятся в случае возникновения таких рисков», — сказал Силуанов.