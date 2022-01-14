Газета
Политика

Bloomberg узнал об обсуждении санкций против России в случае госпереворота на Украине

Ведомости

США оказывают давление на своих европейских союзников, чтобы они поскорее согласовали санкции против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Условиями введения санкций помимо введения российских войск на Украину могут стать организация госпереворота в стране, а также дестабилизация правительства нынешнего президента Владимира Зеленского. Такие условия, по данным агентства, уже обсудила администрация Джо Байдена после переговоров Совета Россия — НАТО.

По данным источников агентства, американские официальные лица недовольны тем, что европейские страны не договорились о конкретных санкциях, которые они введут, если Россия вторгнется на Украину. Также США обеспокоены тем, что европейские лидеры не готовы реагировать, если Россия предпримет действия, которые не соответствуют полномасштабному вторжению, например кибератаки или усиление кампаний по дезинформации.

В Кремле ранее опровергали информацию СМИ, в частности Bloomberg, о планах России напасть на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов.

10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.

Ранее по теме: Российские дипломаты негативно оценили итоги переговоров с НАТО

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных