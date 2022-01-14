Bloomberg узнал об обсуждении санкций против России в случае госпереворота на Украине
США оказывают давление на своих европейских союзников, чтобы они поскорее согласовали санкции против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Условиями введения санкций помимо введения российских войск на Украину могут стать организация госпереворота в стране, а также дестабилизация правительства нынешнего президента Владимира Зеленского. Такие условия, по данным агентства, уже обсудила администрация Джо Байдена после переговоров Совета Россия — НАТО.
По данным источников агентства, американские официальные лица недовольны тем, что европейские страны не договорились о конкретных санкциях, которые они введут, если Россия вторгнется на Украину. Также США обеспокоены тем, что европейские лидеры не готовы реагировать, если Россия предпримет действия, которые не соответствуют полномасштабному вторжению, например кибератаки или усиление кампаний по дезинформации.
В Кремле ранее опровергали информацию СМИ, в частности Bloomberg, о планах России напасть на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов.
10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.