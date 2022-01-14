Bloomberg узнал об обсуждении санкций против России в случае госпереворота на Украине

По данным источников агентства, американские официальные лица недовольны тем, что европейские страны не договорились о конкретных санкциях, которые они введут, если Россия вторгнется на Украину. Также США обеспокоены тем, что европейские лидеры не готовы реагировать, если Россия предпримет действия, которые не соответствуют полномасштабному вторжению, например кибератаки или усиление кампаний по дезинформации.