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Песков опроверг информацию СМИ о планах России напасть на Украину

Ведомости

Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, заявления об обратном совершенно неправильны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы уже неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном, и совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил Российской Федерации по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил Песков.

Он пояснил, что СМИ Украины и США утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину, а Россия утверждает, что Киев планирует агрессию в Донбассе. Москва глубоко обеспокоена провокационными действиями войск Украины на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению конфликта в Донбассе, подчеркнул Песков. 

Отправка на Украину военных советников и систем вооружений из США и других стран НАТО, по словам Пескова, ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки. Отвечая на вопрос, как Украина может получить гарантии безопасности от России, Песков ответил: «Наилучшей гарантией безопасности является, конечно же, реализация минских договоренностей, потому что отсутствие прогресса реализации минских договоренностей конечно же является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе».

22 ноября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, что власти США направили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых якобы видно наращивание российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон, если президент России Владимир Путин примет такое решение. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что материалы иностранных СМИ, в которых говорится, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, являются вбросами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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