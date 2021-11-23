Песков опроверг информацию СМИ о планах России напасть на Украину
Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, заявления об обратном совершенно неправильны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы уже неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном, и совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил Российской Федерации по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил Песков.
Он пояснил, что СМИ Украины и США утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину, а Россия утверждает, что Киев планирует агрессию в Донбассе. Москва глубоко обеспокоена провокационными действиями войск Украины на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению конфликта в Донбассе, подчеркнул Песков.
Отправка на Украину военных советников и систем вооружений из США и других стран НАТО, по словам Пескова, ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки. Отвечая на вопрос, как Украина может получить гарантии безопасности от России, Песков ответил: «Наилучшей гарантией безопасности является, конечно же, реализация минских договоренностей, потому что отсутствие прогресса реализации минских договоренностей конечно же является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе».
22 ноября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, что власти США направили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых якобы видно наращивание российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон, если президент России Владимир Путин примет такое решение. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что материалы иностранных СМИ, в которых говорится, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, являются вбросами.