Песков опроверг информацию СМИ о планах России напасть на Украину

Отправка на Украину военных советников и систем вооружений из США и других стран НАТО, по словам Пескова, ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки. Отвечая на вопрос, как Украина может получить гарантии безопасности от России, Песков ответил: «Наилучшей гарантией безопасности является, конечно же, реализация минских договоренностей, потому что отсутствие прогресса реализации минских договоренностей конечно же является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе».