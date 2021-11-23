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CNN узнал о планах США отправить на Украину оружие из-за «российской угрозы»

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отправки на Украину военных советников и вооружений из-за сообщений о наращивании российского военного присутствия у границ страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По их словам, Вашингтон может отправить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Кроме того, на рассмотрении также находятся переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», а Пентагон настаивает на том, что Украине нужно послать некоторую технику, которая ранее предназначалась для афганского правительства — например, вертолеты Ми-17. 

Однако некоторые члены администрации Байдена обеспокоены, что Россия может воспринять отправку «Стингеров» и вертолетов на Украину как «значительную эскалацию», поэтому они готовы послать в регион военных советников, но судьба остальных вооружений пока не ясна, пишет CNN.

В Вашингтоне также якобы обсуждают с европейскими союзниками принятие нового пакета санкций, который вступил бы в силу в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину. 

Сообщения о концентрации российских войск у границ Украины начали появляться в западных СМИ в конце октября. Так, издание Politico опубликовало спутниковые снимки военной техники около города Ельня в Смоленской области, в 300 км от границы Украины. Британское издательство по военной тематике Jane’s утверждало, что техника из состава 4-й танковой дивизии России размещена вокруг Брянска и Курска, находящихся близко к границе, а газета The Washington Post сообщала, что силы общевойсковой армии 41-й армии, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений «Запад-2021», а переместились ближе к Украине.

В Киеве сперва отрицали усиление российской активности у границ страны, но потом заявили о сосредоточении в районе от 80 000 до 90 000 российских военных. 21 ноября в издании Bloomberg появилась публикация, согласно которой США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы готовится к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины, используя около 100 тактических групп со 100 000 солдат с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию.

В Кремле обвинения категорически отрицают и считают, что через западные СМИ ведется целенаправленная информационная кампания с целью представить Россию как «некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования» конфликта на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Bloomberg описал сценарий «вторжения» России на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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