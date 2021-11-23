CNN узнал о планах США отправить на Украину оружие из-за «российской угрозы»

Сообщения о концентрации российских войск у границ Украины начали появляться в западных СМИ в конце октября. Так, издание Politico опубликовало спутниковые снимки военной техники около города Ельня в Смоленской области, в 300 км от границы Украины. Британское издательство по военной тематике Jane’s утверждало, что техника из состава 4-й танковой дивизии России размещена вокруг Брянска и Курска, находящихся близко к границе, а газета The Washington Post сообщала, что силы общевойсковой армии 41-й армии, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений «Запад-2021», а переместились ближе к Украине.