В Роспотребнадзоре оценили заразность инфицированных «омикроном»

«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки — до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо», — пояснила Попова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что «омикрон» очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей — на слизистой носа и горла. Именно эта особенность способствует более быстрой передаче данного штамма от человека к человеку по сравнению с предшественниками, добавила Попова.