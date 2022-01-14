В Роспотребнадзоре оценили заразность инфицированных «омикроном»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инфицированный новым штаммом коронавируса «омикрон» становится заразным уже в первые сутки после попадания инфекции в организм.
«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки — до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо», — пояснила Попова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что «омикрон» очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей — на слизистой носа и горла. Именно эта особенность способствует более быстрой передаче данного штамма от человека к человеку по сравнению с предшественниками, добавила Попова.
По ее словам, инкубационный период у людей, заразившихся «омикроном», составляет от двух до пяти дней, а заразность выше от трех до семи раз по сравнению с другими штаммами. Однако, несмотря на отличительные черты, хорошо изученные меры по борьбе с COVID-19 будут эффективны и против «омикрона», заключила Попова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше половины новых случаев коронавируса в Москве вызваны «омикроном», ситуация осложняется с каждый днем из-за начала доминирования нового штамма. По состоянию на 14 января в России выявлено 783 случая заражения «омикроном».
12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма «омикрон». Этот вариант вируса обнаружили на юге Африки в начале ноября прошлого года. Оказалось, что штамм содержит 32 мутации — больше, чем все предыдущие. За счет этого он более заразен, однако реже вызывает тяжелое течение заболевания, отмечала Попова.