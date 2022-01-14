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Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета в России до 63,7%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за последние пять суток вырос до 63,7%, эпидемиологическая ситуация улучшилась в девяти регионах страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба оперштаба.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7%. Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%, — это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что есть четыре региона, которые близки к достижению отметки в 80%, — это Республика Тыва, Липецкая, Мурманская и Московская области. Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская и Тюменская области входят в число регионов, где коллективный иммунитет преодолел отметку в 72%.

Глава оперштаба отметила, что показатели коллективного иммунитета немного снизились в ряде регионов из-за того, что в них не была вовремя проведена ревакцинация. Голикова призвала глав всех регионов уделить особое внимание ревакцинации, а также подготовке медицинской инфраструктуры из-за распространения штамма «омикрон».

По данным оперштаба на 14 января, 80 184 717 жителей России привиты первым компонентом вакцины, полный цикл прошли 76 520 849 человек. Всего за время пандемии в России было выявлено 10 747 125 случаев заражения, 9 809 300 человек выздоровели, 319 911 жителей умерло.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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