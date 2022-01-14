Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета в России до 63,7%

Вице-премьер отметила, что есть четыре региона, которые близки к достижению отметки в 80%, — это Республика Тыва, Липецкая, Мурманская и Московская области. Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская и Тюменская области входят в число регионов, где коллективный иммунитет преодолел отметку в 72%.