Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета в России до 63,7%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за последние пять суток вырос до 63,7%, эпидемиологическая ситуация улучшилась в девяти регионах страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба оперштаба.
«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7%. Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%, — это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка», — сказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что есть четыре региона, которые близки к достижению отметки в 80%, — это Республика Тыва, Липецкая, Мурманская и Московская области. Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская и Тюменская области входят в число регионов, где коллективный иммунитет преодолел отметку в 72%.
Глава оперштаба отметила, что показатели коллективного иммунитета немного снизились в ряде регионов из-за того, что в них не была вовремя проведена ревакцинация. Голикова призвала глав всех регионов уделить особое внимание ревакцинации, а также подготовке медицинской инфраструктуры из-за распространения штамма «омикрон».
По данным оперштаба на 14 января, 80 184 717 жителей России привиты первым компонентом вакцины, полный цикл прошли 76 520 849 человек. Всего за время пандемии в России было выявлено 10 747 125 случаев заражения, 9 809 300 человек выздоровели, 319 911 жителей умерло.