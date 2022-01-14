В Госдуме предложили поднять планку автомобильного налога на роскошь до 4 млн рублей
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий поднять ценовую планку, по достижении которой автомобили облагаются «налогом на роскошь», с 3 млн до 4 млн руб., сообщила фракция партии в своем Telegram-канале.
Парламентарии объяснили необходимость изменений ростом цен на автомобили, который может привести к тому, что «семейные» автомобили перейдут в другую ценовую группу, что значительно увеличит налоговую нагрузку на владельцев таких машин.
«Налог на роскошь» для автомобилей действует в России с 2014 г. Для машин стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. возрастом 1-2 года транспортный налог умножается на 1,3, а возрастом 2-3 года — на 1,1. За автомобили стоимостью от 5 млн до 10 млн руб. и не старше 5 лет налог начисляется в двойном размере, за автомобили стоимостью 10-15 млн руб. и не старше 10 лет, а также дороже 15 млн и не старше 20 лет — в тройном. Значение имеет и возраст автомобиля: одни модели облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, другие — первые два или три года. Минпромторг ежегодно пересматривает список автомобилей, подпадающих под повышенную ставку.
Отраслевые организации ранее выступали за повышение минимальной планки налога. Они объясняли это тем, что за это время цены на автомобили выросли более чем на 80%. В результате в список Минпромторга, который изначально включал премиальные марки, стали попадать модели из массового сегмента, включая Kia, Skoda и Nissan.
Так, в Ассоциации европейского бизнеса накануне предложили поднять ценовую планку до 6 млн руб. Российская ассоциация дилеров прошлой весной выступила за повышение базового диапазона с 3-5 млн руб. до 5-7 млн руб. В ноябре стало известно, что Минпромторг совместно с другими ведомствами работает над повышением ценового порога, однако точные параметры пересмотра в министерстве назвать отказались.