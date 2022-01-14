В Госдуме предложили поднять планку автомобильного налога на роскошь до 4 млн рублей

«Налог на роскошь» для автомобилей действует в России с 2014 г. Для машин стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. возрастом 1-2 года транспортный налог умножается на 1,3, а возрастом 2-3 года — на 1,1. За автомобили стоимостью от 5 млн до 10 млн руб. и не старше 5 лет налог начисляется в двойном размере, за автомобили стоимостью 10-15 млн руб. и не старше 10 лет, а также дороже 15 млн и не старше 20 лет — в тройном. Значение имеет и возраст автомобиля: одни модели облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, другие — первые два или три года. Минпромторг ежегодно пересматривает список автомобилей, подпадающих под повышенную ставку.