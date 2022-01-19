В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства

При этом она отметила, что комитет поддерживает внесенный в декабре законопроект, который предполагает запрет на пользование услугами суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства. На россиян, состоящие в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства, действие закона распространяться не будет.