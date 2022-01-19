В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей выступает за введение полного запрета на услуги суррогатного материнства в России. Об этом заявила глава комитета Нина Останина.
«Позиция нашего комитета следующая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей», — сказала депутат в беседе с «РИА Новости».
При этом она отметила, что комитет поддерживает внесенный в декабре законопроект, который предполагает запрет на пользование услугами суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства. На россиян, состоящие в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства, действие закона распространяться не будет.
Согласно предложенным поправкам, суррогатной матерью может стать только гражданка России. Кроме того, рожденные суррогатной матерью для иностранцев в России дети будут получать российское гражданство по рождению. Госдума может рассмотреть законопроект в следующий вторник, 25 января, заявила Останина.
Один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал введение таких запретов вынужденной мерой, По его словам, она обусловлена невозможностью защитить права ребенка после его вывоза за рубеж, поскольку согласно действующему законодательству он не приобретает гражданство России по факту своего рождения в стране.