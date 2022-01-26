Большинство довольных зарплатой россиян работают в ИТ и продажах
Также довольны своим доходом 70% сотрудников сферы продаж, 67% работающих в дизайне и творчестве, 65% строителей и 64% маркетологов. Меньше всего довольны своей зарплатой работники сферы производства и промышленности – 61%, сферы банков, финансов и инвестиций – 59%, транспорта и логистики – 53%, ритейла – 50%, ресторанов и кафе – 47%.
Самые высокие зарплатные ожидания также зарегистрированы в сфере ИТ и телекома – 178 500 руб. в месяц. Второе место заняли сотрудники сферы банков, финансов и инвестиций – они хотели бы получать 163 100 руб. в месяц, а работающие в сфере маркетинга, рекламы и PR – 158 200 руб. в месяц.
В конце декабря Росстат сообщил, что размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении, — на 0,6%.