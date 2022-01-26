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Большинство довольных зарплатой россиян работают в ИТ и продажах

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Наибольшая доля работников, которые довольны своей зарплатой, зарегистрирована в сфере ИТ и телекома – 76%, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В опросе приняли участие более 7000 человек старше 18 лет из всех регионов России.

Также довольны своим доходом 70% сотрудников сферы продаж, 67% работающих в дизайне и творчестве, 65% строителей и 64% маркетологов. Меньше всего довольны своей зарплатой работники сферы производства и промышленности – 61%, сферы банков, финансов и инвестиций – 59%, транспорта и логистики – 53%, ритейла – 50%, ресторанов и кафе – 47%.

Самые высокие зарплатные ожидания также зарегистрированы в сфере ИТ и телекома – 178 500 руб. в месяц. Второе место заняли сотрудники сферы банков, финансов и инвестиций – они хотели бы получать 163 100 руб. в месяц, а работающие в сфере маркетинга, рекламы и PR – 158 200 руб. в месяц.

В конце декабря Росстат сообщил, что размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении, — на 0,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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