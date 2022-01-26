Большинство довольных зарплатой россиян работают в ИТ и продажах

В конце декабря Росстат сообщил, что размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении, — на 0,6%.