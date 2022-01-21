Россияне назвали причины, по которым они хотят уволиться c работы

По данным опроса сервиса «Работа.ру», россияне хотели бы зарабатывать в среднем 166 000 руб. При этом разница между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин на сегодняшний день составляет 26% против 37% годом ранее. Так, если первые теперь хотят ежемесячно получать в среднем около 187 000 руб., то вторые — 138 000 руб. В начале 2021 г. эти суммы составляли 192 000 руб. и 120 000 руб. соответственно.