Россияне назвали причины, по которым они хотят уволиться c работы
Более 40% россиян назвали недовольство зарплатой основной причиной, по которой они хотят уволиться с работы, передает ТАСС со ссылкой на опрос исследовательского центра «Зарплата.ру», в котором приняли участие 1730 человек.
Результаты исследования показали, что в 2022 г. около 17% россиян хотели бы уволиться с работы. Основные причины, по которым они бы хотели сменить место работы, — это низкий уровень оплаты труда и проблемы с получением зарплаты — 44%, недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы — 15%, сокращение штата, закрытие организации — 10%, а также отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе — 10%.
Эксперты также выделили сферы, где больше всего людей заинтересованы в смене работы. Среди них: общественное питание — 16%, бухгалтерия, финансы, банки — 14%, продажи — 12%, среда рабочего персонала — 10%.
В качестве наиболее привлекательных мест для новой работы опрошенные выбрали IТ — 19%, сферу услуг — 14%, логистику — 10%. При этом основными препятствиями для жителей страны при смене работы на более подходящую являются нежелание переучиваться «с нуля» и страх потерять стабильность.
Респонденты также рассказали о параметрах, на которые они обращают внимание при устройстве на работу: около 66% выбрали высокую зарплату со своевременной индексацией, 22% отдали предпочтение надежности компании и 5% опрошенных обращают внимание на репутацию организации.
По данным опроса сервиса «Работа.ру», россияне хотели бы зарабатывать в среднем 166 000 руб. При этом разница между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин на сегодняшний день составляет 26% против 37% годом ранее. Так, если первые теперь хотят ежемесячно получать в среднем около 187 000 руб., то вторые — 138 000 руб. В начале 2021 г. эти суммы составляли 192 000 руб. и 120 000 руб. соответственно.
В конце декабря Росстат сообщил, что размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении, — на 0,6%.