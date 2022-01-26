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В России впервые зафиксировали более 70 000 заболевших COVID-19 за сутки

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 74 692 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель бьет рекорды шестой день подряд. За сутки скончались от COVID-19 — 657 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 11 315 801 случай коронавируса. 10 099 937 пациентов выздоровели от COVID-19, 328 105 – скончались. В Москве за сутки выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом – новый антирекорд. 1188 пациентов за сутки были госпитализированы, на ИВЛ находятся 480 человек.

По данным оперштаба на 21 января, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 64,4%. Прививки первым компонентом вакцины сделали почти 82 млн человек, а полностью привились около 78,1 млн россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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