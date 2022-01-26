В России впервые зафиксировали более 70 000 заболевших COVID-19 за сутки

За весь период пандемии в России зарегистрировали 11 315 801 случай коронавируса. 10 099 937 пациентов выздоровели от COVID-19, 328 105 – скончались. В Москве за сутки выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом – новый антирекорд. 1188 пациентов за сутки были госпитализированы, на ИВЛ находятся 480 человек.