В России впервые зафиксировали более 70 000 заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России зарегистрировали 74 692 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель бьет рекорды шестой день подряд. За сутки скончались от COVID-19 — 657 человек.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 11 315 801 случай коронавируса. 10 099 937 пациентов выздоровели от COVID-19, 328 105 – скончались. В Москве за сутки выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом – новый антирекорд. 1188 пациентов за сутки были госпитализированы, на ИВЛ находятся 480 человек.
По данным оперштаба на 21 января, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 64,4%. Прививки первым компонентом вакцины сделали почти 82 млн человек, а полностью привились около 78,1 млн россиян.