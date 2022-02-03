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Общество

Москва заняла третье место в рейтинге лучших мегаполисов мира по версии ООН

Ведомости

Москва заняла третью строчку в «Индексе городского процветания», в который входят 29 мегаполисов мира. «Индекс» рассчитывается Программой ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат»), сейчас опубликована его предварительная версия. Финальный вариант станет доступен 31 марта, в него включат таблицы данных и подробное описание методологии.

В основу рейтинга заложены 46 индикаторов, которые относятся к шести категориям: «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость» и «Городское управление и законодательство».

В глобальном рейтинге Москва набрала 67,98 балла, уступив Сингапуру (75,49) и Торонто (68,29). В первую десятку вошли также Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.

При этом Москва заняла первое место по уровню развития инфраструктуры с 83,2 балла, опередив Лондон (75,9) и Париж (76,3). В этой категории оцениваются жилищная, социальная, транспортная сферы и информационные технологии.

Столица России также возглавила рейтинг мегаполисов с самым высоким качеством жизни (68,3 балла против 61,59 у Лондона и 57,16 у Парижа). Сюда входят показатели, касающиеся здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных