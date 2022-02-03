Москва заняла третье место в рейтинге лучших мегаполисов мира по версии ООН

Москва заняла третью строчку в «Индексе городского процветания», в который входят 29 мегаполисов мира. «Индекс» рассчитывается Программой ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат»), сейчас опубликована его предварительная версия. Финальный вариант станет доступен 31 марта, в него включат таблицы данных и подробное описание методологии.