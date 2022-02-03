Москва заняла третье место в рейтинге лучших мегаполисов мира по версии ООН
Москва заняла третью строчку в «Индексе городского процветания», в который входят 29 мегаполисов мира. «Индекс» рассчитывается Программой ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат»), сейчас опубликована его предварительная версия. Финальный вариант станет доступен 31 марта, в него включат таблицы данных и подробное описание методологии.
В основу рейтинга заложены 46 индикаторов, которые относятся к шести категориям: «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость» и «Городское управление и законодательство».
В глобальном рейтинге Москва набрала 67,98 балла, уступив Сингапуру (75,49) и Торонто (68,29). В первую десятку вошли также Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.
При этом Москва заняла первое место по уровню развития инфраструктуры с 83,2 балла, опередив Лондон (75,9) и Париж (76,3). В этой категории оцениваются жилищная, социальная, транспортная сферы и информационные технологии.
Столица России также возглавила рейтинг мегаполисов с самым высоким качеством жизни (68,3 балла против 61,59 у Лондона и 57,16 у Парижа). Сюда входят показатели, касающиеся здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств.