Регионам выделят 7 млрд рублей на интеллектуальные транспортные системы

«На въездах в областную столицу установят информационные табло, где будут размещаться данные о погодных условиях, скоростном режиме, ситуации на дорогах, чтобы водители могли выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки. Для этого в городе будет установлено более 375 камер телеобзора», — добавили в правительстве.