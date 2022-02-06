Регионам выделят 7 млрд рублей на интеллектуальные транспортные системы
Регионам России в 2022 г. направят 7,35 млрд руб. на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые позволят автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Соответствующее распоряжение о распределении средств утвердило правительство, сообщается на сайте кабмина.
Трансферты в этом году получат 42 региона. В частности, в Удмуртии средства потратят на запуск открытой региональной навигационно-информационной системы, с помощью которой жители смогут отслеживать нужный им транспорт в онлайн-режиме.
В Кирове в рамках модернизации светофоров заменят контроллеры и внедрят детекторы для анализа интенсивности транспортных потоков. Мера призвана обеспечить оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы. В городе также появятся экологические датчики, которые будут передавать информацию о загрязнении воздуха контролирующим организациям.
«На въездах в областную столицу установят информационные табло, где будут размещаться данные о погодных условиях, скоростном режиме, ситуации на дорогах, чтобы водители могли выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки. Для этого в городе будет установлено более 375 камер телеобзора», — добавили в правительстве.
В прошлом году в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением. В городах, по данным кабмина, появились 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, а также 45 метеостанций.