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Общество

Регионам выделят 7 млрд рублей на интеллектуальные транспортные системы

Ведомости

Регионам России в 2022 г. направят 7,35 млрд руб. на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые позволят автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Соответствующее распоряжение о распределении средств утвердило правительство, сообщается на сайте кабмина. 

Трансферты в этом году получат 42 региона. В частности, в Удмуртии средства потратят на запуск открытой региональной навигационно-информационной системы, с помощью которой жители  смогут отслеживать нужный им транспорт в онлайн-режиме. 

В Кирове в рамках модернизации светофоров заменят контроллеры и внедрят детекторы для анализа интенсивности транспортных потоков. Мера призвана обеспечить оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы. В городе также появятся экологические датчики, которые будут передавать информацию о загрязнении воздуха контролирующим организациям. 

«На въездах в областную столицу установят информационные табло, где будут размещаться данные о погодных условиях, скоростном режиме, ситуации на дорогах, чтобы водители могли выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки. Для этого в городе будет установлено более 375 камер телеобзора», — добавили в правительстве.

В прошлом году в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением. В городах, по данным кабмина, появились 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, а также 45 метеостанций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных