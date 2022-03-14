В АТОР рассказали, в какие страны россияне могут полететь без пересадок

Ранее США, Канада, Великобритания, члены Евросоюза и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после начала спецоперации на Украине. В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта.