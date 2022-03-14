В АТОР рассказали, в какие страны россияне могут полететь без пересадок
Иностранные авиакомпании в марте выполняют прямые рейсы из России в 15 стран мира, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка.
Также Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, поэтому количество рейсов в эти страны, по данным АТОР, выросло.
Ранее США, Канада, Великобритания, члены Евросоюза и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после начала спецоперации на Украине. В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта.