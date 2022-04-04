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ФСБ сообщила о задержании в Крыму хранившего взрывчатку сторонника неонацистов

Ведомости

Федеральная служба безопасности задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов, который был причастен к хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба управления ФСБ на полуострове.

«Установлено, что житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, по месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).

Также у задержанного изъяли вычислительную технику и средства мобильной связи, на которых были видео радикального содержания, фотографии с националистической символикой и националистической атрибутикой и переписка задержанного с членами украинских националистических батальонов. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Задержанного подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

31 марта управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Силовики задержали его при попытке выехать на Украину, чтобы организовать контакты, «способные нанести ущерб безопасности России». Задержанный подозревается в госизмене и шпионаже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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