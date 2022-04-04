ФСБ сообщила о задержании в Крыму хранившего взрывчатку сторонника неонацистов
Федеральная служба безопасности задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов, который был причастен к хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба управления ФСБ на полуострове.
«Установлено, что житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, по месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).
Также у задержанного изъяли вычислительную технику и средства мобильной связи, на которых были видео радикального содержания, фотографии с националистической символикой и националистической атрибутикой и переписка задержанного с членами украинских националистических батальонов. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Задержанного подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.
31 марта управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Силовики задержали его при попытке выехать на Украину, чтобы организовать контакты, «способные нанести ущерб безопасности России». Задержанный подозревается в госизмене и шпионаже.