ФСБ сообщила о задержании в Крыму хранившего взрывчатку сторонника неонацистов

«Установлено, что житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, по месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).