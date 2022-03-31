ФСБ задержала гражданина РФ по подозрению в сотрудничестве с Украиной

«Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Установлено, что мужчина 1971 года рождения проходил службу в Донецкой народной республике, в последнее время проживал на территории Республики Крым и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ. В марте 2022 г. он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России», — говорится в сообщении ФСБ.