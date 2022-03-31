ФСБ задержала гражданина РФ по подозрению в сотрудничестве с Украиной
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины гражданина РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
«Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Установлено, что мужчина 1971 года рождения проходил службу в Донецкой народной республике, в последнее время проживал на территории Республики Крым и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ. В марте 2022 г. он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России», — говорится в сообщении ФСБ.
В настоящее время устанавливается причастность задержанного к преступлениям, предусмотренным ст. 275 и 276 УК РФ («Государственная измена» и «Шпионаж»).
30 марта ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ» в 23 российских регионах. У них изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие.