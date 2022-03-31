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ФСБ задержала гражданина РФ по подозрению в сотрудничестве с Украиной

Ведомости

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины гражданина РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Установлено, что мужчина 1971 года рождения проходил службу в Донецкой народной республике, в последнее время проживал на территории Республики Крым и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ. В марте 2022 г. он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России», — говорится в сообщении ФСБ.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к преступлениям, предусмотренным ст. 275 и 276 УК РФ («Государственная измена» и «Шпионаж»).

30 марта ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ» в 23 российских регионах. У них изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных