Сбербанк рассказал о схеме мошенничества с рассылкой от «судебных приставов»
Злоумышленники используют массовую фишинговую рассылку писем якобы от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), чтобы получить данные банковских карт россиян и выманить у них деньги, сообщила пресс-служба Сбербанка.
В банке рассказали, что в письмах мошенников говорится, что у адресата якобы выявили задолженность по налогам и сборам. Человека могут внести в федеральный реестр недобросовестных плательщиков и заблокировать его счета и карты. Чтобы избежать этого, нужно перейти по ссылке в письме, указать на сайте данные своей карты и «погасить задолженность», говорится в письме.
«Страница, на которую ведет ссылка из письма, принадлежит мошенникам, и сумма несуществующего долга будет списана с карты на их счет, а не в пользу Федеральной службы судебных приставов», — заявили в банке.
Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в мошеннических письмах обычно нет личного обращения к адресату. Он напомнил, что любую информацию нужно перепроверять по официальным контактам ведомств. Пока человек не проверит достоверность информации, нельзя никому переводить деньги, добавил он.