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Общество

Сбербанк рассказал о схеме мошенничества с рассылкой от «судебных приставов»

Ведомости

Злоумышленники используют массовую фишинговую рассылку писем якобы от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), чтобы получить данные банковских карт россиян и выманить у них деньги, сообщила пресс-служба Сбербанка. 

В банке рассказали, что в письмах мошенников говорится, что у адресата якобы выявили задолженность по налогам и сборам. Человека могут внести в федеральный реестр недобросовестных плательщиков и заблокировать его счета и карты. Чтобы избежать этого, нужно перейти по ссылке в письме, указать на сайте данные своей карты и «погасить задолженность», говорится в письме.

«Страница, на которую ведет ссылка из письма, принадлежит мошенникам, и сумма несуществующего долга будет списана с карты на их счет, а не в пользу Федеральной службы судебных приставов», — заявили в банке.

Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в мошеннических письмах обычно нет личного обращения к адресату. Он напомнил, что любую информацию нужно перепроверять по официальным контактам ведомств. Пока человек не проверит достоверность информации, нельзя никому переводить деньги, добавил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных