Сбербанк рассказал о схеме мошенничества с рассылкой от «судебных приставов»

В банке рассказали, что в письмах мошенников говорится, что у адресата якобы выявили задолженность по налогам и сборам. Человека могут внести в федеральный реестр недобросовестных плательщиков и заблокировать его счета и карты. Чтобы избежать этого, нужно перейти по ссылке в письме, указать на сайте данные своей карты и «погасить задолженность», говорится в письме.