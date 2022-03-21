МВД сообщило об использовании мошенниками темы антироссийских санкций

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом такие карты будут работать на территории России до окончания срока их действия в нормальном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются внутри страны.