МВД сообщило об использовании мошенниками темы антироссийских санкций
Злоумышленники начали использовать информацию о санкциях в отношении российских банков, чтобы узнать данные банковских карт россиян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», — заявила Волк. По ее словам, среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений. Также злоумышленники могут предложить взять кредит по низкой ставке.
Потерпевшие брали кредиты и переводили его на якобы безопасный «антикризисный» счет, принадлежащий мошенникам, или мошенники требовали назвать данные карты или коды из СМС. «В результате жертвы обмана лишались всех своих денег, а те, у кого их не было, становились обладателями кредитных обязательств», — отметила Волк. Полиция возбудила уголовные дела по ст. 159 УК РФ, сейчас устанавливаются личности преступников.
В МВД призвали никому не сообщать по телефону данные карты, пин-коды, коды из СМС, а также не брать кредиты и не переводить деньги на неизвестные счета. Если же человек уже стал жертвой мошенничества, он должен как можно быстрее сообщить об этом в полицию.
Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом такие карты будут работать на территории России до окончания срока их действия в нормальном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются внутри страны.
Многие банки уже объявили, что продлят срок действия карт Visa и Mastercard. Некоторые сделают их бессрочными. После истечения срока действия банки перевыпустят для своих клиентов карты «Мир», которую ЦБ рекомендует брать при поездках за границу. Она принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.