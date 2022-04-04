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Глава Крыма Аксенов призвал «очистить» русский язык от англицизмов

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал «очистить» русский язык и речь от англицизмов в качестве ответа на «русофобию» со стороны западных стран. 

«Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, – вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий», — написал Аксенов в своем Telegram-канале. 

По его мнению, в западных странах происходит «беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой».

«Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию», — считает Аксенов. Глава республики также призвал дать «массированный и решительный ответ русофобам».

25 марта президент России Владимир Путин раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и заявил, что представить подобное в России невозможно. «Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, – при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — говорил Путин. 

Ранее по теме: Путин рассказал о культуре отмены, которая коснулась и Роулинг, и России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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