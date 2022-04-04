Глава Крыма Аксенов призвал «очистить» русский язык от англицизмов
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал «очистить» русский язык и речь от англицизмов в качестве ответа на «русофобию» со стороны западных стран.
«Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, – вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его мнению, в западных странах происходит «беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой».
«Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию», — считает Аксенов. Глава республики также призвал дать «массированный и решительный ответ русофобам».
25 марта президент России Владимир Путин раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и заявил, что представить подобное в России невозможно. «Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, – при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — говорил Путин.