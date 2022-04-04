Глава Крыма Аксенов призвал «очистить» русский язык от англицизмов

25 марта президент России Владимир Путин раскритиковал «культуру отмены» в странах Запада и заявил, что представить подобное в России невозможно. «Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, – при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — говорил Путин.