Суд приговорил к тюремным срокам девять сотрудников ФСИН в Ярославле за пытки заключенного

«Девять сотрудников ИК-1 УФСИН по Ярославской области приговорены к срокам от трех лет до трех лет четырех месяцев в колонии общего режима по факту применения насилия и специальных средств в отношении осужденного Цагалаева А.И. на территории ИК-1 25 августа 2016 года», — сообщила представитель суда.