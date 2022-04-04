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Суд приговорил к тюремным срокам девять сотрудников ФСИН в Ярославле за пытки заключенного

Ведомости

Заволжский районный суд Ярославля приговорил к тюремным срокам девять сотрудников исправительной колонии №1 Ярославской области по делу об избиении заключенного, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Девять сотрудников ИК-1 УФСИН по Ярославской области приговорены к срокам от трех лет до трех лет четырех месяцев в колонии общего режима по факту применения насилия и специальных средств в отношении осужденного Цагалаева А.И. на территории ИК-1 25 августа 2016 года», — сообщила представитель суда. 

По данным местного издания 76.ru, суд приговорил Владимира Баланова, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Алексея Бровкина, Игоря Богданова, Алексея Вихарева, Руслана Цветкова и Максима Яблокова. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК —  «превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств». 

Видео с пытками в ИК-1 Ярославской области опубликовала в феврале 2021 г. «Новая газета». На видео были изображены избиения заключенных Важи Бочоришвили и Абубакара Цагалаева. Бочоришвили скончался вскоре после избиений, писала «Новая газета». 

После публикации видео ФСИН сообщала, что проведет проверку фактов. В итоге часть сотрудников ФСИН были привлечены к уголовной ответственности. 

Ранее по теме: СК возбудил дело после видео с пытками заключенных в ярославской колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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