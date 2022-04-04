Суд приговорил к тюремным срокам девять сотрудников ФСИН в Ярославле за пытки заключенного
Заволжский районный суд Ярославля приговорил к тюремным срокам девять сотрудников исправительной колонии №1 Ярославской области по делу об избиении заключенного, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Девять сотрудников ИК-1 УФСИН по Ярославской области приговорены к срокам от трех лет до трех лет четырех месяцев в колонии общего режима по факту применения насилия и специальных средств в отношении осужденного Цагалаева А.И. на территории ИК-1 25 августа 2016 года», — сообщила представитель суда.
По данным местного издания 76.ru, суд приговорил Владимира Баланова, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Алексея Бровкина, Игоря Богданова, Алексея Вихарева, Руслана Цветкова и Максима Яблокова. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК — «превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств».
Видео с пытками в ИК-1 Ярославской области опубликовала в феврале 2021 г. «Новая газета». На видео были изображены избиения заключенных Важи Бочоришвили и Абубакара Цагалаева. Бочоришвили скончался вскоре после избиений, писала «Новая газета».
После публикации видео ФСИН сообщала, что проведет проверку фактов. В итоге часть сотрудников ФСИН были привлечены к уголовной ответственности.