СК возбудил дело после видео с пытками заключенных в ярославской колонии

Ранее сегодня «Новая газета» опубликовала две видеозаписи, которые оказались в распоряжении фонда «Общественный вердикт» (внесен в список НКО-иноагентов). Как пишет издание, фигурант первой видеозаписи, сделанной еще в 2017 г., скончался после истязаний, по факту его гибели так и не было возбуждено уголовное дело. Осужденный, которого подвергли пыткам на второй записи, сделанной в 2016 г., вышел на свободу спустя две недели после избиений, издание по его просьбе не опубликовало его личных данных, однако готово предоставить их следствию.