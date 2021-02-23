СК возбудил дело после видео с пытками заключенных в ярославской колонии
Региональное управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело после публикации «Новой газетой» двух видеозаписей, на которых сотрудники исправительной колонии №1 избивают заключенных, передают «РИА Новости».
В СК заявили, что дело возбуждено по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).
Отмечается, что проверку также начала и прокуратура. В пресс-службе ФСИН пояснили, что часть сотрудников, показанных на видео, уже привлечены к уголовной ответственности, либо уволены со службы, остальные будут временно отстранены от выполнения служебных обязанностей.
Ранее сегодня «Новая газета» опубликовала две видеозаписи, которые оказались в распоряжении фонда «Общественный вердикт» (внесен в список НКО-иноагентов). Как пишет издание, фигурант первой видеозаписи, сделанной еще в 2017 г., скончался после истязаний, по факту его гибели так и не было возбуждено уголовное дело. Осужденный, которого подвергли пыткам на второй записи, сделанной в 2016 г., вышел на свободу спустя две недели после избиений, издание по его просьбе не опубликовало его личных данных, однако готово предоставить их следствию.