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СК возбудил дело после видео с пытками заключенных в ярославской колонии

Ведомости

Региональное управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело после публикации «Новой газетой» двух видеозаписей, на которых сотрудники исправительной колонии №1 избивают заключенных, передают «РИА Новости».

В СК заявили, что дело возбуждено по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Отмечается, что проверку также начала и прокуратура. В пресс-службе ФСИН пояснили, что часть сотрудников, показанных на видео, уже привлечены к уголовной ответственности, либо уволены со службы, остальные будут временно отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее сегодня «Новая газета» опубликовала две видеозаписи, которые оказались в распоряжении фонда «Общественный вердикт» (внесен в список НКО-иноагентов). Как пишет издание, фигурант первой видеозаписи, сделанной еще в 2017 г., скончался после истязаний, по факту его гибели так и не было возбуждено уголовное дело. Осужденный, которого подвергли пыткам на второй записи, сделанной в 2016 г., вышел на свободу спустя две недели после избиений, издание по его просьбе не опубликовало его личных данных, однако готово предоставить их следствию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных