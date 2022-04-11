Минэк и ГИБДД предложили продлить действие водительских прав на три года

Минэкономразвития и ГИБДД разрабатывают постановление правительства, которое продлит действие водительских прав на три года, если их срок истекает с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минэка. Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали сканы такого документа. Сейчас водительские права действуют 10 лет.