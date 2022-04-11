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Общество

Минэк и ГИБДД предложили продлить действие водительских прав на три года

Ведомости

Минэкономразвития и ГИБДД разрабатывают постановление правительства, которое продлит действие водительских прав на три года, если их срок истекает с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минэка. Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали сканы такого документа. Сейчас водительские права действуют 10 лет.

«C инициативой вышли коллеги из ГИБДД. Она реализуется в рамках общей логики меры ‘продление лицензий автоматом’, которая направлена на то, чтобы люди не тратили время на общение с государством, оформление бумаг», — сообщили в Минэкономразвития. 

В пресс-службе отметили, что водители, которые работают в компаниях, не будут тратить время на получение новых прав и прохождение медкомиссии, что позволит «не отвлекать их от цепочек логистики». В Минэкономразвития не уточнили текущий статус документа. 

В январе 2021 г. официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об эксперименте с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства. По ее словам, если эксперимент пройдет успешно, МВД рассмотрит перевод в электронный вид водительских прав. В сентябре правительство разрешило предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля инспектору ДПС в виде QR-кода в приложении «Госуслуги.Авто». 

Ранее по теме: Россияне смогут предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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