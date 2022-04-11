Минэк и ГИБДД предложили продлить действие водительских прав на три года
Минэкономразвития и ГИБДД разрабатывают постановление правительства, которое продлит действие водительских прав на три года, если их срок истекает с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минэка. Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали сканы такого документа. Сейчас водительские права действуют 10 лет.
«C инициативой вышли коллеги из ГИБДД. Она реализуется в рамках общей логики меры ‘продление лицензий автоматом’, которая направлена на то, чтобы люди не тратили время на общение с государством, оформление бумаг», — сообщили в Минэкономразвития.
В пресс-службе отметили, что водители, которые работают в компаниях, не будут тратить время на получение новых прав и прохождение медкомиссии, что позволит «не отвлекать их от цепочек логистики». В Минэкономразвития не уточнили текущий статус документа.
В январе 2021 г. официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об эксперименте с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства. По ее словам, если эксперимент пройдет успешно, МВД рассмотрит перевод в электронный вид водительских прав. В сентябре правительство разрешило предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля инспектору ДПС в виде QR-кода в приложении «Госуслуги.Авто».