Власти Белгородской области сообщили о срабатывании системы ПВО
Ночью 28 апреля в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.
«РИА Новости» сообщили, что в 01:50 на юге Белгорода был слышен взрыв. Жители Белгорода публикуют в социальных сетях кадры со следами вспышек в небе, видеозаписи, на которых слышны звуки, похожие на отдаленные взрывы в небе.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что утром 27 апреля в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области произошел пожар. По предварительным данным, загорелся склад боеприпасов. По словам губернатора, в небе над Белгородом были слышны звуки, похожие на взрывы.
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным Следственного комитета, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.