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Власти Белгородской области сообщили о срабатывании системы ПВО

Ведомости

Ночью 28 апреля в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

«РИА Новости» сообщили, что в 01:50 на юге Белгорода был слышен взрыв. Жители Белгорода публикуют в социальных сетях кадры со следами вспышек в небе, видеозаписи, на которых слышны звуки, похожие на отдаленные взрывы в небе.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что утром 27 апреля в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области произошел пожар. По предварительным данным, загорелся склад боеприпасов. По словам губернатора, в небе над Белгородом были слышны звуки, похожие на взрывы. 

Также 27 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о срабатывании системы ПВО, которая перехватила украинский беспилотник. В тот же день система ПВО уничтожила украинский беспилотник в небе рядом с Воронежем, говорил глава региона Александр Гусев.

С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным Следственного комитета, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных