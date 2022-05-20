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Общество

Правительство выделит около 150 млрд рублей на строительство школ

Ведомости

Правительство выделит более 149 млрд руб. на строительство 167 школ на 159 500 мест, сообщила пресс-служба кабмина. Такие субсидии получат 64 региона России. 

«Субсидии получат 64 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 167 современных школ и появится более 159,5 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов», — добавили в правительстве.

Первый этап отбора проектов прошел весной 2021 г. — по его итогам правительство распределило между регионами 53,7 млрд руб. По результатам второго этапа в сентябре регионы получили 74,3 млрд руб., а в конце года прошел дополнительный отбор, в результате которого правительство распределило еще 35,8 млрд руб. Всего в рамках госпрограммы «Развитие образования» в 2022-2024 гг. планируется направить на строительство школ 312,8 млрд руб.

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов рассчитать потребность в дополнительных местах в школах из-за роста количества детей. Также рекомендовал регионам принять меры, чтобы преодолеть отставание по введению новых мест в яслях. В 2021 г. должно было появиться не менее 255 000 дополнительных мест для детей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных