Правительство выделит около 150 млрд рублей на строительство школ

Первый этап отбора проектов прошел весной 2021 г. — по его итогам правительство распределило между регионами 53,7 млрд руб. По результатам второго этапа в сентябре регионы получили 74,3 млрд руб., а в конце года прошел дополнительный отбор, в результате которого правительство распределило еще 35,8 млрд руб. Всего в рамках госпрограммы «Развитие образования» в 2022-2024 гг. планируется направить на строительство школ 312,8 млрд руб.