Правительство выделит около 150 млрд рублей на строительство школ
Правительство выделит более 149 млрд руб. на строительство 167 школ на 159 500 мест, сообщила пресс-служба кабмина. Такие субсидии получат 64 региона России.
«Субсидии получат 64 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 167 современных школ и появится более 159,5 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов», — добавили в правительстве.
Первый этап отбора проектов прошел весной 2021 г. — по его итогам правительство распределило между регионами 53,7 млрд руб. По результатам второго этапа в сентябре регионы получили 74,3 млрд руб., а в конце года прошел дополнительный отбор, в результате которого правительство распределило еще 35,8 млрд руб. Всего в рамках госпрограммы «Развитие образования» в 2022-2024 гг. планируется направить на строительство школ 312,8 млрд руб.
В январе этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов рассчитать потребность в дополнительных местах в школах из-за роста количества детей. Также рекомендовал регионам принять меры, чтобы преодолеть отставание по введению новых мест в яслях. В 2021 г. должно было появиться не менее 255 000 дополнительных мест для детей.