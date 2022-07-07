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Число детских суицидов в России в 2021 году выросло более чем на треть

Ведомости

Количество самоубийств среди несовершеннолетних за три года выросло на 13% и достигло 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев), сообщает РБК со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 г.

Так, по данным Следственного комитета (СК) в 2021 г. число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 г. и составило 753 случая. В 2018 г. СК зафиксировал 788 суицидов среди несовершеннолетних, в 2019 г. — 737, а в 2020 г. — 548, подчеркивается в докладе детского омбудсмена.

Однако согласно данным Росстата, количество детских самоубийств в 2019 г. составило лишь 372 случая, в 2020 г. — 311, данные за 2021 г. отсутствуют.

Число детей с суицидальным поведением отмечает также и Генпрокуратура. Ведомство провело анализ 30 субъектов и выяснило, что количество детей с наклонностями к суициду в 2020 и 2021 г. выросло с 635 до 882 соответственно.

Основными причинами для совершения суицида, омбудсмен Львова-Белова называет «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», проблемы с психикой, несчастная любовь, недовольство внешностью, проблемы с учебой в школе, а также влияние информации из интернета. 

Федеральная статистика не учитывает число попыток суицида, поэтому Мария Львова-Белова предложила Минздраву внести в комплекс мер по профилактике суицидов данный пункт. Несмотря на предложение, Минздрав отверг предложение, ответив, что «дополнение Комплекса обозначенным мероприятием преждевременным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных