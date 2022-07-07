Число детских суицидов в России в 2021 году выросло более чем на треть
Так, по данным Следственного комитета (СК) в 2021 г. число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 г. и составило 753 случая. В 2018 г. СК зафиксировал 788 суицидов среди несовершеннолетних, в 2019 г. — 737, а в 2020 г. — 548, подчеркивается в докладе детского омбудсмена.
Однако согласно данным Росстата, количество детских самоубийств в 2019 г. составило лишь 372 случая, в 2020 г. — 311, данные за 2021 г. отсутствуют.
Число детей с суицидальным поведением отмечает также и Генпрокуратура. Ведомство провело анализ 30 субъектов и выяснило, что количество детей с наклонностями к суициду в 2020 и 2021 г. выросло с 635 до 882 соответственно.
Основными причинами для совершения суицида, омбудсмен Львова-Белова называет «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», проблемы с психикой, несчастная любовь, недовольство внешностью, проблемы с учебой в школе, а также влияние информации из интернета.
Федеральная статистика не учитывает число попыток суицида, поэтому Мария Львова-Белова предложила Минздраву внести в комплекс мер по профилактике суицидов данный пункт. Несмотря на предложение, Минздрав отверг предложение, ответив, что «дополнение Комплекса обозначенным мероприятием преждевременным».