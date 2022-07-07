Число детских суицидов в России в 2021 году выросло более чем на треть

Так, по данным Следственного комитета (СК) в 2021 г. число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 г. и составило 753 случая. В 2018 г. СК зафиксировал 788 суицидов среди несовершеннолетних, в 2019 г. — 737, а в 2020 г. — 548, подчеркивается в докладе детского омбудсмена.