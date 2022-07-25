Эксперты ITPC предупредили о зависимости России от иностранных тестов на ВИЧ
Россия зависит от поставок тестов на ВИЧ из недружественных стран: доля импортных тестов на определение иммунного статуса составляет 97%, на определение вирусной нагрузки — 36,1%, на определение резистентности к лекарствам от ВИЧ — 72%, сообщил РБК со ссылкой на доклад коалиции по готовности к лечению (ITPC). По данным экспертов, власти России в 2021 г. закупили 2,3 млн тест-систем, а расчетная потребность составляла 2,8 млн тестов.
Тестирование на ВИЧ в России проводится бесплатно. Пациенты, которым назначили лечение в первый год, должны сдавать 5-6 тестов на вирусную нагрузку и 4 теста на иммунный статус. Затем, если терапия не менялась, тесты на вирусную нагрузку и иммунный статус проводят дважды в год. Минздрав софинансирует расходы регионов на закупку таких тестов.
В Минздраве изданию сообщили, что регионы закупают средства для диагностики ВИЧ за счет регионального бюджета; они сами формируют план-график и объем закупки тестов.
В докладе говорится, что единственная группа тестов, в закупках которых лидируют российские производители, — это тесты на вирусную нагрузку. Почти 70% закупок таких тестов приходится на ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, компании «Вектор-бест» и «ДНК-технология», еще 30% закупается у Abbott и Roche Molecular Systems. При этом на иностранные тесты было потрачено 1,2 млрд руб. из 1,7 млрд бюджетных средств.
Руководитель отдела мониторинга ITPCru Наталья Егорова пояснила изданию, что большая доля иностранных тестов в закупках может объясняться тем, что в регионах используют анализаторы закрытого типа тех же производителей, к которым технически не подойдут другие тесты.
Среди тестов на иммунный статус 97% закупок приходится на Beckman Coulter, BD Biosciences и Abbott. На зарубежные тесты было потрачено 946 млн руб. из 964,3 млн. Среди тестов на резистентность к терапии ВИЧ 72,3% приходится на Abbott, а 27,7% — на ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это самые дорогие тесты: 5200 тестов Abbott стоили почти 97 млн руб., а 2000 тестов ЦНИИ — почти 16 млн руб.
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