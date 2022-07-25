Эксперты ITPC предупредили о зависимости России от иностранных тестов на ВИЧ

В докладе говорится, что единственная группа тестов, в закупках которых лидируют российские производители, — это тесты на вирусную нагрузку. Почти 70% закупок таких тестов приходится на ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, компании «Вектор-бест» и «ДНК-технология», еще 30% закупается у Abbott и Roche Molecular Systems. При этом на иностранные тесты было потрачено 1,2 млрд руб. из 1,7 млрд бюджетных средств.