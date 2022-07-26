Минстрой предложил включить расходы на цифровизацию ЖКХ в тариф за воду и тепло
Минстрой направил в профильные ведомства проект постановления правительства, в котором предлагается включить расходы на цифровизацию отрасли тепло- и водоснабжения в тариф на тепло и воду, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В самом министерстве подтвердили эту информацию. Там пояснили, что
За счет роста тарифов на воду и тепло Минстрой сможет провести цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ за 393 млрд руб. до 2030 г. В ее рамках планируется установить типовые системы управления снабжения ресурсами, в том числе умные счетчики и датчики, системы контроля зданий и т.д.
Согласно проекту постановления, поправки Минстроя могут привести к росту платежа за ЖКУ выше инфляции. Источники издания выразили сомнение, что инициатива будет одобрена: аналогичные поправки хотели внести в сетевые тарифы цен на умные электросчетчики, но предложения не одобрили.
В ФАС изданию заявили, что не поддерживают изменение принципов предельных индексов платы россиян, а меры защиты потребителей от необоснованного роста цен на ЖКХ должны оставаться прежними. В ведомстве отметили, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена в законе, но нужно обосновать ее необходимость.
В Минстрое утверждают. что поправки не повлияют на величину тарифов, потому что индексы изменения платы правительство утверждает в конце года. Повышение платы за ЖКХ выше предельных индексов не допускается, добавили в министерстве. В Минэнерго и Минэкономразвития не ответили на запросы издания.
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