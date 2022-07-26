Минстрой предложил включить расходы на цифровизацию ЖКХ в тариф за воду и тепло

В Минстрое утверждают. что поправки не повлияют на величину тарифов, потому что индексы изменения платы правительство утверждает в конце года. Повышение платы за ЖКХ выше предельных индексов не допускается, добавили в министерстве. В Минэнерго и Минэкономразвития не ответили на запросы издания.