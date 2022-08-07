La Repubblica сообщила о выписке Чубайса из итальянской больницы
Состояние бывшего спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса улучшилось, его выписали из больницы 6 августа, сообщает газета La Repubblica.
О госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-Барре в одну из европейских клиник 31 июля сообщила телеведущая Ксения Собчак, эту информацию вскоре подтвердили и источники Reuters.
Издание отмечает, что результаты токсикологического анализа Чубайса еще не получены, но врачи уверены, что он перенес синдром Гийена-Барре. Сейчас он направляется во Франкфурт-на-Майне, где пройдет реабилитацию.
1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют деталями о состоянии Чубайса. Он назвал госпитализацию политика печальными новостями и пожелал ему скорейшего выздоровления.
23 марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Чубайс сделал это из-за несогласия с политикой государства. Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию.