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La Repubblica сообщила о выписке Чубайса из итальянской больницы

Ведомости

Состояние бывшего спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса улучшилось, его выписали из больницы 6 августа, сообщает газета La Repubblica.

О госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-Барре в одну из европейских клиник 31 июля сообщила телеведущая Ксения Собчак, эту информацию вскоре подтвердили и источники Reuters.

Издание отмечает, что результаты токсикологического анализа Чубайса еще не получены, но врачи уверены, что он перенес синдром Гийена-Барре. Сейчас он направляется во Франкфурт-на-Майне, где пройдет реабилитацию.

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1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют деталями о состоянии Чубайса. Он назвал госпитализацию политика печальными новостями и пожелал ему скорейшего выздоровления.

23 марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Чубайс сделал это из-за несогласия с политикой государства. Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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