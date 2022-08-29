Власти Севастополя продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Севастополя приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 13 сентября, об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Режим продлевается с 18.00 29 августа на 15 суток. Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме. А всем жителям напоминаю, что все вместе мы должны быть более бдительными», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Развожаев сегодня также сообщил, что в связи с действующим «желтым» уровнем террористической опасности линейки в школах 1 сентября пройдут только для учеников первых и выпускных классов, для всех остальных в это время пройдет урок по безопасности.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении оставленных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
В Севастополе «желтый» уровень террористической опасности был впервые введен 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, в результате чего ранения получили пятеро сотрудников. До этого уровень террористической опасности в Севастополе не повышали.
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