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Общество

Власти Севастополя продлили высокий уровень террористической опасности

Ведомости

Власти Севастополя приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 13 сентября, об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Режим продлевается с 18.00 29 августа на 15 суток. Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме. А всем жителям напоминаю, что все вместе мы должны быть более бдительными», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Развожаев сегодня также сообщил, что в связи с действующим «желтым» уровнем террористической опасности линейки в школах 1 сентября пройдут только для учеников первых и выпускных классов, для всех остальных в это время пройдет урок по безопасности.

При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении оставленных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.

В Севастополе «желтый» уровень террористической опасности был впервые введен 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, в результате чего ранения получили пятеро сотрудников. До этого уровень террористической опасности в Севастополе не повышали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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