Власти Севастополя продлили высокий уровень террористической опасности

«Режим продлевается с 18.00 29 августа на 15 суток. Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме. А всем жителям напоминаю, что все вместе мы должны быть более бдительными», — говорится в сообщении.