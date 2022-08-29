Суд арестовал организаторов автопробега «богатых и успешных»

На сайте автопробега (сейчас он удален) сообщалось, что программа мероприятия займет три дня, с 27 по 29 августа, а стоимость участия в зависимости от пакета услуг составляла от 40 000 до 300 000 руб. «У нас нет цели заработать. Хочется не просто собраться на парковке, покурить кальян и пообщаться, а собрать всех владельцев в Москве, сделать большое мероприятие, всем вместе поехать по свободной дороге в точку Х, красиво заснять все с коптерами и лучшими видеографами страны», — писал блогер Алексей Хитров в социальных сетях.