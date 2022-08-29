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Суд арестовал организаторов автопробега «богатых и успешных»

Ведомости

Таганский суд Москвы арестовал организатора пересеченного несанкционированного пробега элитных спортивных автомобилей в центре Москвы Алексея Хитрова на 15 суток, передает ТАСС. 

Его признали виновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). По этой же статье суд арестовал и его брата-близнеца Сергея Хитрова, который занимает пост гендиректора Blockchain Life. В ходе заседания оба брата вину признали и раскаялись. 

Накануне, 28 августа, сотрудники полиции пресекли проведение несогласованных гонок на спорткарах в центре Москвы, участников автопробега задержали. Участники автопрога приехали на место проведения к Москва-Сити на своих иномарках, среди которых были Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Lamborghini и др. Всего в списке значилось более 170 машин. Предполагалось, что на машины наклеят стикеры с надписями «богатые и успешные». 

На сайте автопробега (сейчас он удален) сообщалось, что программа мероприятия займет три дня, с 27 по 29 августа, а стоимость участия в зависимости от пакета услуг составляла от 40 000 до 300 000 руб. «У нас нет цели заработать. Хочется не просто собраться на парковке, покурить кальян и пообщаться, а собрать всех владельцев в Москве, сделать большое мероприятие, всем вместе поехать по свободной дороге в точку Х, красиво заснять все с коптерами и лучшими видеографами страны», — писал блогер Алексей Хитров в социальных сетях. 

Участников акции неоднократно предупреждали о недопущении проведения подобного мероприятия. Среди задержанных оказались бывший мэр Архангельска Александр Донской и соучредитель международного венчурного фонда Reaction Global Тимур Унароков. Всего было задержано 107 человек, сообщили в МВД.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных