Суд закрыл на 90 суток ресторан Моргенштерна в центре Москвы
Тверской суд Москвы признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований ресторан «Кайф и точка», соучредителем которого является рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом), передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
Ресторан признан виновным в административных правонарушениях по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).
В конце июля прокуратура сообщила, что в ресторане выявлены нарушения контроля за оборотом алкоголя и нарушения санитарно-эпидемиологических требований. «Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», – заявили в ведомстве. Помимо этого в ресторане зафиксировали нарушения правил противопожарной безопасности.
28 июля СМИ сообщали, что в ресторане Моргенштерна начата комплексная проверка по жалобам на нарушения.
В марте департамент торговли и услуг Москвы начал судебное разбирательство в отношении ресторана Моргенштерна из-за незаконной продажи алкоголя. Иск в Арбитражный суд был подан к ООО «Кайф», которое наполовину принадлежит рэперу и управляет рестораном Kaif Provenance на Большой Дмитровке. 21 декабря 2021 г. Росалкогольрегулирование по ЦФО составило протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). В мае суд привлек ресторан к административной ответственности и оштрафовал на 1,5 млн руб.
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