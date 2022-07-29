Прокуратура проверит ресторан Моргенштерна из-за нарушений пожарной безопасности

В марте департамент торговли и услуг Москвы начал судебное разбирательство в отношении ресторана Моргенштерна из-за незаконной продажи алкоголя. Иск в Арбитражный суд был подан к ООО «Кайф», которое наполовину принадлежит рэперу и управляет рестораном Kaif Provenance на Большой Дмитровке. 21 декабря 2021 г. Росалкогольрегулирования по ЦФО составило протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). В мае суд привлек ресторан к административной ответственности и оштрафовал на 1,5 млн руб.