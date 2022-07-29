Прокуратура проверит ресторан Моргенштерна из-за нарушений пожарной безопасности
Прокуратура Москвы начала проверку ресторана рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) «Кайф и точка» из-за многочисленных нарушений, в том числе правил противопожарной безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Помимо этого, в ресторане выявлены нарушения контроля за оборотом алкоголя и нарушения санитарно-эпидемиологических требований. «Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», – заявили в прокуратуре Москвы.
Проверка проводится по поступившему в прокуратуру Москвы обращению, ее проводит прокуратура ЦАО с привлечением контролирующих органов.
28 июля СМИ сообщали, что в ресторане Моргенштерна начата комплексная проверка по жалобам на нарушения. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что это она обратилась в прокуратуру, писал ТАСС.
В марте департамент торговли и услуг Москвы начал судебное разбирательство в отношении ресторана Моргенштерна из-за незаконной продажи алкоголя. Иск в Арбитражный суд был подан к ООО «Кайф», которое наполовину принадлежит рэперу и управляет рестораном Kaif Provenance на Большой Дмитровке. 21 декабря 2021 г. Росалкогольрегулирования по ЦФО составило протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). В мае суд привлек ресторан к административной ответственности и оштрафовал на 1,5 млн руб.
6 мая Министерство юстиции России включило Моргенштерна в реестр физлиц-иноагентов.