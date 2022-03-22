Ресторану Моргенштерна грозит штраф 3 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии

Третьим лицом в иске указано управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, которое 21 декабря составило протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). Заведение могут оштрафовать на сумму не менее 3 млн руб. или закрыть на срок от 60 до 90 дней. Первое заседание по делу назначено на 18 апреля.