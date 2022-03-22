Ресторану Моргенштерна грозит штраф 3 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии
Департамент торговли и услуг Москвы начал судебное разбирательство в отношении ресторана рэпера Моргенштерна из-за незаконной продажи алкоголя, следует из картотеки столичного Арбитражного суда. Иск подан к ООО «Кайф», которое наполовину принадлежит рэперу и управляет рестораном Kaif Provenance на Большой Дмитровке.
Третьим лицом в иске указано управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, которое 21 декабря составило протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). Заведение могут оштрафовать на сумму не менее 3 млн руб. или закрыть на срок от 60 до 90 дней. Первое заседание по делу назначено на 18 апреля.
В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг сообщили, что в Kaif Provenance «под видом выездного обслуживания осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции без наличия соответствующей лицензии». Чиновники заявили, что из незаконного оборота изъяли 926 бутылок алкоголя, а проверка была проведена в ресторане 24 ноября 2021 г.
В феврале приставы наложили ограничения на автопарк артиста из-за неоплаченных штрафов ГИБДД на 9000 руб. По словам его адвоката, ФССП не уведомила Моргенштерна о начале исполнительного производства и не дала времени, чтобы добровольно погасить задолженность.
Против рэпера также возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах на его размещенные в интернете песни. Поводом стала одна из татуировок артиста, на которой, как показала лингво-ботаническая экспертиза, изображено похожее на коноплю растение.
В июне прошлого года Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях. В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях, однако доводов, подтверждающих свое утверждение, не представил. После обвинений со стороны Бастрыкина Моргенштерн уехал из России.