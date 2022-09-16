ВЦИОМ: Путину доверяют 81,5% россиян
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан страны, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
Деятельность главы государства одобряют 78,3% опрошенных, премьер-министра Михаила Мишустина — 52,5%, правительства — 51,6%.
На прямой вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 63,3% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 32,9%, лидеру фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 30,0%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,7%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,1%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,7%, КПРФ — 10,3%, ЛДПР — 7,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8% и «Новые люди» — 4,1%.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования об уровне поддержки россиянами специальной военной операции на Украине. По данным опроса, 70% россиян одобряют проведение спецоперации. При этом 18% оценивают такой шаг негативно.
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