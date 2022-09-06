ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают спецоперацию на Украине

Понимание целей СВО также не изменилось. 39% респондентов считают, что целью является защита России, срыв планов НАТО разместить на Украине свои базы, а также разоружение Украины. Каждый пятый (20%) заявил, что российские военные выступают за защиту жителей ДНР И ЛНР.