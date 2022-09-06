ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают спецоперацию на Украине
Общественная поддержка специальной военной операции (СВО) России на Украине остается на высоком уровне, большинство россиян одобряют решение о ее проведении, следует из результатов опроса ВЦИОМ, посвященного отношению граждан РФ к спецоперации. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Согласно исследованию, в августе в среднем 70% россиян ответили, что скорее поддерживают решение о проведение спецоперации. При этом 18% оценивают такой шаг негативно.
Понимание целей СВО также не изменилось. 39% респондентов считают, что целью является защита России, срыв планов НАТО разместить на Украине свои базы, а также разоружение Украины. Каждый пятый (20%) заявил, что российские военные выступают за защиту жителей ДНР И ЛНР.
По мнению 17% участников опроса, Россия освобождает Украину от нацистов и стремится к изменению политического курса страны. 7% респондентов сказали, что Москва стремится присоединить украинские территории к России.
Также ВЦИОМ привел данные о протестном потенциале в обществе. Если в начале 2022 г. он достигал 18-21%, то в настоящее время не превышает 12%. Принять участие в протестах лично готовы 11% опрошенных.
В конце июня ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым спецоперацию на Украине скорее поддерживали 72% респондентов. При этом доля несогласных составляла 17%.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.
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