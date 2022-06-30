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ВЦИОМ: 72% россиян скорее поддерживают спецоперацию на Украине

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72% россиян заявили, что скорее поддерживают спецоперацию РФ на Украине, 17% опрошенных скорее не поддерживают, а 11% затруднились ответить, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Доля поддерживающих спецоперацию на Украине снизилась на 1 п. п. по сравнению с результатами предыдущего опроса от 12 июня.

По мнению 38% опрошенных, цель спецоперации – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить на ее территории военные базы НАТО. 20% респондентов заявили, что цель спецоперации – защита жителей ДНР и ЛНР, 19% — изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов. 8% россиян считают, что цель военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России.

Социологи отметили, что в июне этого года допускают возможность протестов в своем населенном пункте 11% респондентов, а год назад – 24%. 11% опрошенных выразили готовность принять участие в протестах, но, если они состоятся, 83% россиян, скорее всего, не примут в них участия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал целью операции защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские военные взяли под свой контроль Херсонскую и Запорожскую области. Пророссийские власти этих регионов заявили о планах провести референдумы по присоединению к России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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