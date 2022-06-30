ВЦИОМ: 72% россиян скорее поддерживают спецоперацию на Украине

Социологи отметили, что в июне этого года допускают возможность протестов в своем населенном пункте 11% респондентов, а год назад – 24%. 11% опрошенных выразили готовность принять участие в протестах, но, если они состоятся, 83% россиян, скорее всего, не примут в них участия.