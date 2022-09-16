Набиуллина пока не видит оснований снова надевать брошки на заседаниях по ставке

При этом значение украшений необязательно должно быть очевидным, подчеркивала она. Набиуллина стала надевать брошки-«сигналы» с начала 2020 г. В этом же году, начиная с пресс-конференции 28 февраля после повышения ЦБ ставки на 20%, Набиуллина их не надевала.