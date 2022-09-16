Набиуллина пока не видит оснований снова надевать брошки на заседаниях по ставке
Председатель Банка России заявила, что пока не видит оснований для того, чтобы снова надевать брошки на пресс-конференции по ключевой ставке.
«Что касается брошек, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ.
Осенью 2021 г. Набиуллина рассказала, что брошки, которые она надевает каждую пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, являются отдельным видом коммуникации и дают рынку возможность подумать.
«Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», – говорила она тогда.
При этом значение украшений необязательно должно быть очевидным, подчеркивала она. Набиуллина стала надевать брошки-«сигналы» с начала 2020 г. В этом же году, начиная с пресс-конференции 28 февраля после повышения ЦБ ставки на 20%, Набиуллина их не надевала.
Совет директоров Банка России ранее сегодня снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике. С 8 апреля ставка начала снижаться.
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