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Набиуллина пока не видит оснований снова надевать брошки на заседаниях по ставке

Ведомости

Председатель Банка России заявила, что пока не видит оснований для того, чтобы снова надевать брошки на пресс-конференции по ключевой ставке.

«Что касается брошек, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ.

Осенью 2021 г. Набиуллина рассказала, что брошки, которые она надевает каждую пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, являются отдельным видом коммуникации и дают рынку возможность подумать.

«Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», – говорила она тогда.

При этом значение украшений необязательно должно быть очевидным, подчеркивала она. Набиуллина стала надевать брошки-«сигналы» с начала 2020 г. В этом же году, начиная с пресс-конференции 28 февраля после повышения ЦБ ставки на 20%, Набиуллина их не надевала.

Совет директоров Банка России ранее сегодня снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике. С 8 апреля ставка начала снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных