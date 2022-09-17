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Умер режиссер Игорь Масленников

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Советский и российский режиссер, создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — сообщил собеседник агентства. В Союзе добавили, что похоронами режиссера будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Игорь Масленников родился в 1931 г. в Нижнем Новгороде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. После учебы Масленникова направили на Ленинградское телевидение, где он стал инициатором съемок ручной камерой на 16-миллиметровую кинопленку.

В 1967 г. Масленников окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм», его дебютом стал фильм «Личная жизнь Кузяева Валентина», а широкую известность режиссеру принесли цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня».

Игорь Масленников в 1987 г. получил звание народного артиста РСФСР. В 2001 г. режиссер был удостоен государственной премии РФ за личный вклад в развитие отечественного телевизионного кино. Кроме того, в мае 2004 г. Масленников получил орден Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, в 2012 г. — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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