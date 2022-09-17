Умер режиссер Игорь Масленников

Игорь Масленников в 1987 г. получил звание народного артиста РСФСР. В 2001 г. режиссер был удостоен государственной премии РФ за личный вклад в развитие отечественного телевизионного кино. Кроме того, в мае 2004 г. Масленников получил орден Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, в 2012 г. — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.