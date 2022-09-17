В Крыму возбудили дело по факту поджога автомобилей рядом с виллой Дмитрия Киселева
Правоохранительные органы Крыма возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) после того, как стало известно о возгорании двух автомобилей в поселке Коктебель. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», машины находились у виллы телеведущего Дмитрия Киселева.
«Сегодня около трех часов ночи в полицию г. Феодосии поступила информация о возгорании двух транспортных средств в п. Коктебель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. Следственным подразделением ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога)», — говорится в сообщении на сайте МВД Крыма. Правоохранительные органы ведут поиск лиц, причастных к поджогу.
Согласно сообщению Telegram-канала, на камеры видеонаблюдения попал мужчина в медицинской маске и бахилах, который совершил преступление. По данным канала, пострадали автомобиль для гольфа и внедорожник Land Rover.