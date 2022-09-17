В Крыму возбудили дело по факту поджога автомобилей рядом с виллой Дмитрия Киселева

«Сегодня около трех часов ночи в полицию г. Феодосии поступила информация о возгорании двух транспортных средств в п. Коктебель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. Следственным подразделением ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога)», — говорится в сообщении на сайте МВД Крыма. Правоохранительные органы ведут поиск лиц, причастных к поджогу.