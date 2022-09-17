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В Крыму возбудили дело по факту поджога автомобилей рядом с виллой Дмитрия Киселева

Ведомости

Правоохранительные органы Крыма возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) после того, как стало известно о возгорании двух автомобилей в поселке Коктебель. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», машины находились у виллы телеведущего Дмитрия Киселева.

«Сегодня около трех часов ночи в полицию г. Феодосии поступила информация о возгорании двух транспортных средств в п. Коктебель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. Следственным подразделением ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога)», — говорится в сообщении на сайте МВД Крыма. Правоохранительные органы ведут поиск лиц, причастных к поджогу.

Согласно сообщению Telegram-канала, на камеры видеонаблюдения попал мужчина в медицинской маске и бахилах, который совершил преступление. По данным канала, пострадали автомобиль для гольфа и внедорожник Land Rover.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных