Количество диких животных на планете за пятьдесят лет сократилось на 69%
Количество диких животных на планете уменьшилось на 69% в период с 1970 по 2018 г., об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета — 2022». В будущем снижение биоразнообразия будет усиливаться и дальше, считают авторы доклада.
Индекс живой планеты WWF, включающий данные о 32 000 популяций различных видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб, показывает ускоряющееся снижение их численности по всему миру. Уточняется, что два года назад доля исчезнувших диких животных составляла 68%, а в 2018 г. — 60%.
При этом сильнее всего за 48 лет снизилась популяция диких животных в Латинской Америке и Карибском бассейне, в том числе в Амазонке — она сократилась на 94%. По мнению исполнительного директора WWF Великобритании Тани Стил, основной причиной этого является вырубка тропических лесов, которыми знаменита Амазонка. «Показатели вырубки лесов ускоряются, лишая уникальную экосистему не только деревьев, но и дикой природы, которая от них зависит, а также способностей Амазонки в борьбе с климатическими изменениями», — сказала она.
Самое низкое значение сокращения популяции диких животных зафиксировано в Европе и Центральной Азии, там эта доля составила лишь 18%.
Исследователи обратили внимание на возросшие трудности, с которыми сталкиваются животные, когда перемещаются по наземным ландшафтам. Речь идет о большом количестве инфраструктурных объектов, которые блокируют свободное перемещение животных. Уточняется, что только 37% рек протяженностью более 1000 км остаются свободными по всей своей длине.
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