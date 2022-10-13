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Количество диких животных на планете за пятьдесят лет сократилось на 69%

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Количество диких животных на планете уменьшилось на 69% в период с 1970 по 2018 г., об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета — 2022». В будущем снижение биоразнообразия будет усиливаться и дальше, считают авторы доклада.

Индекс живой планеты WWF, включающий данные о 32 000 популяций различных видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб, показывает ускоряющееся снижение их численности по всему миру. Уточняется, что два года назад доля исчезнувших диких животных составляла 68%, а в 2018 г. — 60%.

При этом сильнее всего за 48 лет снизилась популяция диких животных в Латинской Америке и Карибском бассейне, в том числе в Амазонке — она сократилась на 94%. По мнению исполнительного директора WWF Великобритании Тани Стил, основной причиной этого является вырубка тропических лесов, которыми знаменита Амазонка. «Показатели вырубки лесов ускоряются, лишая уникальную экосистему не только деревьев, но и дикой природы, которая от них зависит, а также способностей Амазонки в борьбе с климатическими изменениями», — сказала она.

Самое низкое значение сокращения популяции диких животных зафиксировано в Европе и Центральной Азии, там эта доля составила лишь 18%.

Исследователи обратили внимание на возросшие трудности, с которыми сталкиваются животные, когда перемещаются по наземным ландшафтам. Речь идет о большом количестве инфраструктурных объектов, которые блокируют свободное перемещение животных. Уточняется, что только 37% рек протяженностью более 1000 км остаются свободными по всей своей длине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных