Количество диких животных на планете за пятьдесят лет сократилось на 69%

При этом сильнее всего за 48 лет снизилась популяция диких животных в Латинской Америке и Карибском бассейне, в том числе в Амазонке — она сократилась на 94%. По мнению исполнительного директора WWF Великобритании Тани Стил, основной причиной этого является вырубка тропических лесов, которыми знаменита Амазонка. «Показатели вырубки лесов ускоряются, лишая уникальную экосистему не только деревьев, но и дикой природы, которая от них зависит, а также способностей Амазонки в борьбе с климатическими изменениями», — сказала она.