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Общество

Минпросвещения: ОБЖ могут расширить элементами начальной военной подготовки

Ведомости

Минпросвещения обсудит вопрос о том, чтобы расширить предмет ОБЖ элементами начальной военной подготовки (НВП), заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС. 

«Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант», — рассказал Кравцов.

В начале этой неделе депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — за правду» Яна Лантратова предложила Сергею Кравцову ввести в школьную программу новую дисциплину под названием «начальная военная подготовка». Депутат отметила, что такая дисциплина существовала в системе советского образования. Лантратова заявила, что предмет ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», с которыми сталкивается общество и государство.

Ранее глава Калуги Дмитрий Денисов поручил управлению физкультуры, спорта и молодежной политики рассмотреть варианты создания бесплатных курсов по начальной военной подготовке в школах. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных