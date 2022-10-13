Минпросвещения: ОБЖ могут расширить элементами начальной военной подготовки
Минпросвещения обсудит вопрос о том, чтобы расширить предмет ОБЖ элементами начальной военной подготовки (НВП), заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
«Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант», — рассказал Кравцов.
В начале этой неделе депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — за правду» Яна Лантратова предложила Сергею Кравцову ввести в школьную программу новую дисциплину под названием «начальная военная подготовка». Депутат отметила, что такая дисциплина существовала в системе советского образования. Лантратова заявила, что предмет ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», с которыми сталкивается общество и государство.
Ранее глава Калуги Дмитрий Денисов поручил управлению физкультуры, спорта и молодежной политики рассмотреть варианты создания бесплатных курсов по начальной военной подготовке в школах.