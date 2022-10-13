Вузам поручили проводить антитеррористические тренировки два раза в год
Российским вузам поручили проводить учебные тренировки по отработке террористических угроз как минимум два раза в год, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
«Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года. В них обязательно должны участвовать студенты», — передает слова Чернышенко пресс-служба правительства.
Речь идет о мерах для повышения антитеррористической безопасности в российских вузах. В частности, будут отработаны алгоритмы действия персонала вузов и студентов при совершении преступлений, способы связи с МВД, Росгвардией и ФСБ. Также разработана типовая модель действий нарушителя, размещения взрывного устройства и захвата заложников.
Соответствующие документы согласованы с Минпросвещения, Росгвардией, МВД, ФСБ и МЧС и доведены до всех университетов страны. Также для ректоров вузов запустили курс повышения квалификации «Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования».