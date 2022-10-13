Вузам поручили проводить антитеррористические тренировки два раза в год

Речь идет о мерах для повышения антитеррористической безопасности в российских вузах. В частности, будут отработаны алгоритмы действия персонала вузов и студентов при совершении преступлений, способы связи с МВД, Росгвардией и ФСБ. Также разработана типовая модель действий нарушителя, размещения взрывного устройства и захвата заложников.