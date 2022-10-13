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Общество

Вузам поручили проводить антитеррористические тренировки два раза в год

Ведомости

Российским вузам поручили проводить учебные тренировки по отработке террористических угроз как минимум два раза в год, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года. В них обязательно должны участвовать студенты», — передает слова Чернышенко пресс-служба правительства.

Речь идет о мерах для повышения антитеррористической безопасности в российских вузах. В частности, будут отработаны алгоритмы действия персонала вузов и студентов при совершении преступлений, способы связи с МВД, Росгвардией и ФСБ. Также разработана типовая модель действий нарушителя, размещения взрывного устройства и захвата заложников.

Соответствующие документы согласованы с Минпросвещения, Росгвардией, МВД, ФСБ и МЧС и доведены до всех университетов страны. Также для ректоров вузов запустили курс повышения квалификации «Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных