Губернатор Краснодарского края назвал сроки восстановления дома после падения самолета
Дом в Ейском районе Краснодарского края, поврежденный во время падения военного самолета Су-24, по предварительной оценке, можно восстановить, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Скорее всего, он будет восстановлен, потому что предварительно, визуально, он может быть восстановлен. В течение 3-4 недель восстановим 2,3,4 подъезды, и люди смогут вернуться в свои квартиры. А что касается левого и правого крыла дома, они вообще не пострадали и там особых опасений нет», — отметил Кондратьев (цитата по «РИА Новости»).
В Ейском районе ранее сегодня объявили траур по погибшим в результате крушения самолета Су-34. Траур продлится с 17 по 19 октября.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате произошедшего 13 человек погибли, в том числе трое детей, еще 19 пострадали. По информации Telegram-канала Mash, число погибших увеличилось до 14 человек после того, как спасатели нашли под завалами тело мужчины.
Минобороны РФ сообщало, что боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться. Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), в качестве основной версии рассматривает техническую неисправность самолета.
Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество.
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