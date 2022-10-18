Губернатор Краснодарского края назвал сроки восстановления дома после падения самолета

«Скорее всего, он будет восстановлен, потому что предварительно, визуально, он может быть восстановлен. В течение 3-4 недель восстановим 2,3,4 подъезды, и люди смогут вернуться в свои квартиры. А что касается левого и правого крыла дома, они вообще не пострадали и там особых опасений нет», — отметил Кондратьев (цитата по «РИА Новости»).