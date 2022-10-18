Газета
Общество

Губернатор Краснодарского края назвал сроки восстановления дома после падения самолета

Ведомости

Дом в Ейском районе Краснодарского края, поврежденный во время падения военного самолета Су-24, по предварительной оценке, можно восстановить, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Скорее всего, он будет восстановлен, потому что предварительно, визуально, он может быть восстановлен. В течение 3-4 недель восстановим 2,3,4 подъезды, и люди смогут вернуться в свои квартиры. А что касается левого и правого крыла дома, они вообще не пострадали и там особых опасений нет», — отметил Кондратьев (цитата по «РИА Новости»).

В Ейском районе ранее сегодня объявили траур по погибшим в результате крушения самолета Су-34. Траур продлится с 17 по 19 октября.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате произошедшего 13 человек погибли, в том числе трое детей, еще 19 пострадали. По информации Telegram-канала Mash, число погибших увеличилось до 14 человек после того, как спасатели нашли под завалами тело мужчины.

Минобороны РФ сообщало, что боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться. Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), в качестве основной версии рассматривает техническую неисправность самолета.

Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных