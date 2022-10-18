В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении Су-34
В Ейском районе Краснодарского края объявили траур по погибшим в результате крушения крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В Ейском районе траур уже объявлен», – цитирует его «Интерфакс».
По информации агентства, траур продлится с 17 по 19 октября.
В своем Telegram-канале Кондратьев также рассказал, что масштабы разрушений из-за падения самолета еще предстоит оценить, в зависимости от мнения экспертов будет приниматься решение о восстановлении дома. Материальную помощь пострадавшие начнут получать с сегодняшнего дня, добавил он.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате произошедшего 13 человек погибли, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.
По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться. Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), в качестве основной версии рассматривает техническую неисправность самолета.
Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добавила, что пострадавшим в результате ЧП выплатят по 400 000 руб., еще 100 000 руб. на каждого члена семьи получат те, кто потерял имущество. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших, сообщил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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